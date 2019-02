Irão quer melhorar relações com países do Médio Oriente em prol da segurança

O Irão pretende melhorar as relações diplomáticas com os países vizinhos do Médio Oriente. A intenção foi manifestada neste domingo pelo Presidente Hassan Rouhani, durante um discurso transmitido pela televisão estatal iraniana.

“O Irão está pronto para trabalhar com os Estados regionais no sentido de melhorar a segurança no Médio Oriente”, anunciou.

Rouhani assegurou que o país está pronto para trabalhar com todas as lideranças e prometeu dar luta às pressões dos Estados Unidos e de Israel que, segundo disse, tencionam dividir os iranianos.

“Os Estados regionais que acreditam que Israel e a América podem garantir a segurança estão errados. Nós, muçulmanos, é que devemos garantir a segurança regional”, afirmou.

O líder do regime de Teerão não identificou, contudo, qualquer Estado com que pretenda estreitar laços.

O apelo surge no contexto da disputa regional entre o Irão e a Arábia Saudita, que apoiam lados opostos nos conflitos da Síria e do Iémen.

Teerão condena pedido "arrogante" dos EUA à Europa

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão classificou como odioso e arrogante o discurso do vice-presidente norte-americano, Mike Pence, que no sábado instou a Europa a seguir Washington e abandonar o acordo nuclear com Teerão.

Mohamad Javad Zarif disse este domingo, na Conferência de Segurança de Munique (Alemanha), que Mike Pence "pediu com arrogância à Europa, no seu solo, que se junte aos Estados Unidos e comprometa assim a sua própria segurança".

"As suas acusações odiosas contra o Irão, incluindo as suas alegações ignorantes de antissemitismo são simultaneamente ridículas e perigosas", afirmou.

O vice-presidente dos EUA pediu à Europa que abandone o acordo assinado com o Irão, apelo que repetiu por duas vezes esta semana, primeiro numa conferência em Varsóvia sobre segurança no Médio Oriente e depois em Munique.