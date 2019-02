Sandro. “FC Porto ganhou bem"

O treinador do Vitória de Setúbal deixou os parabéns à sua equipa, apesar da derrota no Dragão, que não merece contestação do técnico.

“Os jogadores tiveram grande entrega, cumpriram taticamente o que treinámos. O FC Porto teve mais posse, mas não nos criou grande perigo. Depois, na primeira vez que foi à nossa baliza, marca”, disse.

Sandro reforça que “na segunda parte queríamos entrar no jogo, mas depois houve a expulsão do Éber. Parece-me que o jogador é tocado, não pede penálti... foi uma expulsão muito fácil.”

Na sala de imprensa, o técnico sadino reconhece que “o FC do Porto é muito forte” e que, por isso, a ideia “passava por defender bem, tentar fechar os corredores, onde o FC Porto é muito forte a atacar a profundidade”.

“Vínhamos com a lição bem estudada, mas infelizmente não a conseguimos cumprir por inteiro, porque sofremos. Enquanto tivemos onze jogadores demos uma boa resposta”, acrescentou.

O Vitória não ganha desde dezembro, mas Sandro Mendes desvaloriza: “Este foi o meu quarto jogo. Vínhamos de um ciclo sempre a pontuar. Se isto estivesse bom, não estaria aqui. Estaria sim, quem começou.”

“O FC Porto ganhou bem, não há dúvidas. Está de parabéns. Temos de voltar ao caminho das vitórias já no próximo jogo de forma a continuar afastados da linha de água.”

O FC Porto venceu 2-0, com golos de Herrera e Soares, e reforçou a liderança no campeonato.