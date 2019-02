Sérgio Conceição. “Jogo positivo ganhámos três pontos importantes"

O treinador do FC Porto elogiou os seus jogadores e resumiu a partida dizendo que “foi um jogo positivo e ganhámos três pontos importantes."

Depois do triunfo 2-0 diante do Vitória de Setúbal, Sérgio Conceição reconheceu que "estes jogos são sempre complicados”.

“Numa bola parada podia acontecer algo que não queríamos por isso fomos sempre à procura do segundo golo. O Iker não fez uma defesa. Estivemos equilibrados defensivamente, prevendo uma ou outra transição. Foi um jogo positivo e ganhámos três pontos importantes", referiu.

Em declarações à Sporttv, o técnico dos dragões reforça que “somos a equipa onde os jogadores que entram no decorrer do jogo normalmente fazem a diferença com golos e assistências. A reação à perda de bola tinha a ver com a boa dinâmica ofensiva e ocupação de espaços. Muita gente com mobilidade e disponibilidade. Os jogadores estão de parabéns."

Sobre a titularidade de Manafá, que devolveu Eder Militão ao eixo da defesa, Conceição referiu que é “um jovem com muita qualidade e vem para ajudar. Cabe-me metê-lo ou não a jogar, dependendo da estratégia e do momento. As coisas são feitas de forma ponderada e não é porque há meia dúzia de comentadores a achar o contrário que elas mudam. As coisas mudam porque eu acho, ponto."

O FC Porto venceu 2-0, com golos de Herrera e Soares, e reforçou a liderança no campeonato.