Tanak ultrapassa Suninen e lidera na Suécia

O estónio Ott Tanak (Toyota Yaris) chega ao derradeiro dia do Rali da Suécia com 54,5 segundos de vantagem sobre a concorrência e pode 'saltar' no domingo para a liderança do Mundial de pilotos.

Tanak, que começou o dia de hoje com uma desvantagem de dois segundos para o finlandês Teemu Suninen (Ford Fiesta), agarrou a liderança logo na primeira das oito especiais.

O finlandês voou e aterrou num banco de neve, perdendo cerca de meio minuto para Tanak e, logo a seguir, cometeu novo erro, ao embater numa árvore, tendo sido obrigado a desistir com a célula de segurança do Ford danificada.

Tanak, que é terceiro no Mundial de ralis, com 17 pontos, pode saltar no domingo para a liderança, pois o comandante, o francês Sébastien Ogier (Citroën C3), é apenas 33.º colocado, depois da desistência na véspera, a 23.45,7 minutos de Tanak, que venceu três dos oito troços disputados, tantos quantos Ogier.

O belga Thierry Neuville (Hyundai i20), segundo no campeonato, com 21 pontos, está em quarto lugar na Suécia, a 56,8 segundos do estónio, tendo vencido apenas a superespecial de Karlstad, a encerrar o dia de hoje.

O estónio chega ao derradeiro dia com um avanço confortável para a dupla que está empatada na segunda posição, o norueguês Andreas Mikkelsen (Hyundai i20) e o finlandês Esapekka Lappi (Citroen C3), ambos a 54,5 segundos do líder.

"Na sexta-feira, tivemos uma tarefa difícil para podermos estar nesta posição e hoje terminámos sem problemas. Esta tarde, a aderência mudava em todas as curvas e nunca sabíamos o que esperar. Esperamos conseguir ter margem para controlar um pouco no domingo, mas nunca será fácil", disse Tanak.