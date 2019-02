Nacional com goleada após a goleada

O Nacional quebrou uma série de seis jogos seguidos sem vencer na I Liga de futebol, ao golear o Feirense por 4-0, em jogo da 22.ª jornada da prova.

O 'hat-trick' do avançado uzbeque Sardor Rashidov, aos 12, 54 e 67 minutos, e o golo do hondurenho Bryan Róchez, aos 80, permitiram à equipa insular regressar aos triunfos após a sequência negativa de um empate e cinco derrotas consecutivas, a última das quais por histórico 10-0, no estádio do Benfica, na ronda anterior.

O Nacional subiu provisoriamente ao 12.º lugar do campeonato, com 23 pontos, os mesmos do Tondela, 11.º, que tem menos uma partida.

O Feirense, que não vence qualquer encontro na prova desde 20 de agosto de 2018 (1-0 ao Vitória de Guimarães), mantém-se lanterna vermelha, com 14 pontos, a sete da zona de manutenção.