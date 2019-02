Francisco Assis: "Ele não merece, mas voto no PS"

"Não vou ser, desta vez, candidato ao Parlamento Europeu". Francisco Assis resumiu assim a ausência do seu nome da lista do PS às eleições europeias de 26 de maio.

O euro-deputado, que foi cabeça de lista dos socialistas em 2014, falava esta tarde na convenção "Rumo às Europeias", que está a decorrer no pavilhão municipal de Vila Nova de Gaia, onde desabafou que o secretário geral do PS teve com ele "uma conversa civilizada" ficando Assis de fora da lista.

O euro-deputado confessou ainda as suas divergências com a atual direção nacional do partido, mas foi dizendo que este "é o momento de convergir", e que, por isso, está "ao dispor do projeto sociallista" e não deixando dúvidas sobre o apoio a António Costa, garantiu que está "ao dispor do PS, ao dispor deste projecto e disponível para participar activamente não só nesta campanha eleitoral, mas na próxima campanha eleitoral em outubro".

No final de um discurso muito aplaudido pela convenção, Assis explicou que "há momentos para divergir, como nos congressos, mas este é o momento para convergir".

Para rematar, e com António Costa na primeira fila a assistir, o euro-deputado citou o poeta português Alexandre O'Neill dizendo que "ele não merece, mas voto no PS", explicando-se logo a seguir, rindo-se que "com isto não é uma crítica, que isto é um bom princípio".

No final do discurso, Francisco Assis desceu do palco e quando ia sentar-se na plateia o secretário-geral do PS, António Costa levantou-se e dirigiu-se ao euro-deputado para lhe dar um abraço.