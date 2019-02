Convenção do PS arranca em ambiente de campanha

As bandeiras amarelas da Juventude Socialista fizeram corredor para a chegada do secretário-geral socialista ao pavilhão municipal de Gaia, onde decorre este sábado a convenção europeia do PS.

O líder socialista chegou acompanhado pelo ainda ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, que será hoje oficialmente anunciado como cabeça de lista do partido às eleições de 26 de maio.

Ao lado do secretário-geral socialista estava ainda o presidente do PS., Carlos César e o presidente do Parlamento, Ferro Rodrigues, para aquele que é o arranque dos socialistas rumo às europeias.

Uma chegada em apoteose com os elementos da JS em peso e com vários ministros presentes no átrio do pavilhão, enquanto se ouviam na rua os gritos e as buzinas dos lesados do Banco Espírito Santo (BES) que marcam presença desde manhã em Gaia, estando sob vigilância da polícia.

São algumas dezenas de manifestantes com coletes amarelos que acusam o secretário-geral do PS e primeiro-ministro por alegada falta de cumprimento de promessas do governo, considerando-se "roubados do Novo Banco".

António Costa entrou no pavilhão municipal de Gaia como se nada fosse, em autêntico ambiente de campanha eleitoral, onde irá encerrar uma convenção em que irão discursar o ministro das finanças, Mário Centeno, o ministro dos negócios estrangeiros, Augusto Santos Silva ou ainda o euro-deputado Francisco Assis, cabeça de lista do PS às eleições europeias de 2014.