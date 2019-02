Inácio. “Não queremos fazer o papel de coitadinhos”

O treinador do D. Aves garante que a sua equipa vai querer surpreender o Benfica.

“Não faltando ao respeito ao Benfica, preparei a equipa para este jogo da mesma forma. Sabemos de antemão que em caso de empate ou vitória será uma grande surpresa”, referiu.

Augusto Inácio reconhece que “o Benfica está bem, personalizado e quero dar os parabéns pela vitória na Turquia. Parabéns ao treinador por ter a coragem de lançar aqueles miúdos. Desse modo, acabou por poupar jogadores titulares para este jogo e mostra que o Benfica tem respeito pelo Aves. Como clube grande que é só lhe fica bem”.

O técnico avense diz que a sua equipa vai “tentar atrapalhar o jogo do Benfica, ser rigorosos e atacar quando for possível. Vamos tentar surpreender e mesmo que eles assumam as rédeas do jogo, temos de manter os olhos na baliza”.

“Não queremos fazer o papel de coitadinhos por jogarmos frente ao Benfica”, acrescentou Inácio.

O D. Aves recebe o Benfica na segunda-feira, às 20h15.