Keizer. “Vamos lutar pela vitória"

O treinador Marcel Keizer assegura que o Sporting está pronto para vencer na 22.ª jornada da I Liga, frente ao Sporting de Braga, mas rejeita comentar a possibilidade de os bracarenses fugirem na tabela.

“Estamos prontos e vamos lutar pela vitória. Não quero dizer antes do jogo se acontece isto ou aquilo. Temos um bom espírito na equipa. O Sporting é um grande clube e é preciso ganhar", disse Marcel Keizer, em conferência de imprensa.

Keizer falou depois do adversário de domingo e apontou as principais qualidades da formação orientada por Abel Ferreira, que se vencer no Estádio José Alvalade fica com uma vantagem de 10 pontos sobre os 'leões'.

"São uma equipa organizada, sabem defender bem e têm um contra-ataque muito bom, com bons jogadores. Espero um bom jogo, a intensidade vai ser grande, mas estamos prontos", declarou.

Para o desafio, as mudanças vão ser algumas, segundo o técnico, que preferiu nada adiantar quanto às suas escolhas para o 'onze' titular, afirmando apenas que "precisa de ver como estão os jogadores fisicamente".

Sobre a saída de Fredy Montero, depois de ter rescindindo na sexta-feira, o treinador 'leonino' apenas disse que o avançado colombiano "deu muito ao Sporting e foi um grande profissional" e, relativamente à eventual saída de Nani, não quis abordar, confirmando só que esteve com a equipa na manhã de hoje.

No domingo, o Sporting, quarto classificado, com 42 pontos, recebe o Sporting de Braga, terceiro, com 49, no Estádio José Alvalade, pelas 20h00, em encontro da 22.ª ronda do campeonato.