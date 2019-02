Naty: “Ucrânia? Foi um jogo de paciência”

Naty, guarda-redes da seleção feminina de futsal, mostrou-se muito satisfeita com a vitória por 5-1 frente à Ucrânia e a qualificação para a final do Europeu de futsal feminino:

“Não podíamos pensar na final sem ultrapassar este jogo, que era muito importante. Estamos muito contentes, foo um jogo de muita paciência e soubemos esperar o momento certo. Estivemos o jogo todo por cima”.

Com quase 2500 adeptos nas bancadas do Pavilhão Multiusos de Gondomar, a guardiã que jogou toda a segunda parte da partida, destaca o momento do hino nacional:

“Comentei com as minhas colegas que o hino foi uma grande emoção. Baixaram o som e cantámos todos. Vai ser um momento que vou guardar para sempre na memória”.