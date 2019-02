Luís Conceição: “Foi um jogo do gato e do rato"

Luís Conceição, selecionador português de futsal feminino, mostrou-se naturalmente satisfeito com a qualificação para a final do primeiro Europeu da modalidade. Em conferência de imprensa, o técnico fez a análise de um jogo complicado, apesar da vitória por números alargados:

“Queria dar os parabéns à Ucrânia, adaptaram-se bem e obrigaram-nos a pensar o jogo de outras formas, foi um verdadeiro jogo do gato e do rato”, começou por dizer.

Portugal criou várias oportunidades de perigo, mas o primeiro golo chegou apenas aos 14 minutos. “Criámos várias situações, mas estávamos com dificuldades em finalizar, decidimos mal as coisas mais simples”.

“Não estávamos a acertar, mas depois reagimos melhor e voltamos a criar situações, fazer o golo e tranquilizar o jogo”, adicionou.

Final? “Queremos que seja um dia feliz”

A seleção portuguesa vai medir forças com a Espanha na final, no domingo, jogo que Luís Conceição quer que seja “mais um dia feliz”:

“Cada jogo tem uma história e queremos que domingo seja mais um dia feliz. Conhecemos bem a Espanha e acho que vai ser um grande jogo, um bom espetáculo entre as duas melhores seleções”.

Estiveram cerca de 2500 adeptos nas bancadas do Pavilhão Multiusos de Gondomar, apoio que mereceu o agradecimento do selecionador: “Foi fantástico, somos sempre bem recebidos aqui no norte, foi espetacular e espero que no domingo esteja igual”.