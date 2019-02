Portugal vence Ucrânia e está na final do Europeu de Futsal feminino

Portugal garantiu, esta sexta-feira, a presença na final do Campeonato da Europa de Futsal feminino, ao vencer a Ucrânia por 5-1. Esta é a primeira edição da prova, realizada em Portugal, no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

O selecionador Luís Conceição alinhou de início com Ana Catarina na baliza, Inês Fernandes, Fifó, Janice e Pisko. A equipa ucraniana, liderada por Shaytanov, arrancou a partida do Sagaidachna, Sydorenko, Tykova, Volovenko e Forsiuk.

A seleção portuguesa entrou muito forte na partida, e realizou uma primeira parte praticamente perfeita, com inúmeras oportunidades claras de golo, incluíndo duas bolas nos ferros de Carla Vanessa e Inês Fernandes.

O primeiro golo do jogo surgiu aos 14 minutos de jogo, pela autoria de Janice. Jenny rematou à baliza ucraniana e, na recarga, com a guarda-redes ucraniana no chão, a pivô apenas precisou de encostar.

Balde de água fria a abrir o segundo tempo

A equipa liderada por Luís Conceição voltou a entrar mais forte no segundo tempo, a confirmar o favoritismo da equipa portuguesa, mas consentiu o empate no segundo minuto, num rápido contra-ataque convertido por Anna Sydorenko.

Portugal voltou a carregar e chegou ao golo da vitória à passagem do oitavo minuto da segunda parte. Fifó rematou rasteiro e colocado de fora da área, sem hipótese para a guardiã ucraniana.

A confiança aumentou, Portugal voltou a estar perto do golo em diversas ocasiões, mas o tento da “tranquilidade” chegou já perto do fim, aos 33 minutos de jogo, pela autoria de Vanessa. Com a confiança a fluir, tempo ainda para o "bis" de Janice, aos 38 minutos, e Fifó, no último minuto da partida.

A falange de apoio portuguesa

Gondomar é uma cidade que respira futsal, e apoio não faltou à seleção portuguesa. Estiveram 2460 espectadores no Pavilhão Multiusos de Gondomar a assistir à meia final, precedida de uma partida entre Espanha e Rússia também com cerca de mil pessoas nas bancadas.

Os bilhetes para a meia final custavam apenas um euro, e revertiam para instituições de solidariedade em Gondomar. O pavilhão foi inaugurado em 2007, para o Europeu de Futsal masculino, uma prova de má memória para a equipa das quinas, que caiu nas meias-finais.