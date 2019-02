​Função Pública. Greve encerrou escolas, finanças, tribunais e autarquias

15 fev, 2019 - 23:19

As estruturas sindicais que convocaram a paralisação consideraram que a participação no protesto excedeu as expetativas porque os trabalhadores estão indignados por continuarem sem aumentos salariais e avisaram o Governo de que estão disponíveis para continuar a luta.