Juventus ganha e Cristiano marca

Cristiano Ronaldo marcou o último golo da Juventus na vitória por 3-0 sobre o Frosinone, no encontro que abriu a 24.ª jornada da liga italiana, em Turim.

A 21.ª vitória dos 'bianconeri' começou a ser construída logo aos seis minutos, por intermédio do argentino Paulo Dybala, que recebeu um passe de Ronaldo à entrada da área, antes de desferir um potente remate.

Pouco depois, o central Leonardo Bonucci dilatou a vantagem da 'velha senhora', aos 17 minutos, cabendo a Cristiano Ronaldo fechar as contas do jogo, aos 63, consolidando o estatuto de melhor marcador da 'Serie A', com 18 tentos.

O avançado luso, de 34 anos, nem regressou ao meio-campo da Juventus, já que Massimiliano Allegri substituiu-o imediatamente, talvez já a pensar no embate de quarta-feira com o Atlético de Madrid, para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

O heptacampeão italiano, que também contou com João Cancelo durante os 90 minutos, continua destacado na liderança, com 66 pontos, mais 14 do que o Nápoles, segundo colocado, que no domingo recebe o Torino.