Bayern de Munique sofre mas ganha

O Bayern de Munique por duas vezes esteve em desvantagem em Augsburgo, mas conseguiu recuperar e dar a volta ao resultado, para uma vitória por 3-2 no jogo da 22.ª jornada da Liga alemã.

Com esta vitória, os bávaros reforçaram o segundo lugar, com 48 pontos, e aproximaram-se do líder Borussia Dortmund, que continua na frente com 50 pontos e menos um jogo - irão na segunda-feira a casa do Nuremberga.

Goretza, do Bayern, ainda antes do minuto de jogo, meteu a bola na própria baliza e adiantou o Augsburgo. Depois, o internacional francês Kingsley Coman empatou, aos 17 minutos.

Nova vantagem da equipa da casa, com o coreano Ji-Dong Woo a fazer o 2-1 para o Augsburgo. Nos descontos de tempo da primeira parte, Goretzka redimiu-se e serviu Coman, para o 2-2.

O Bayern fez tudo para dominar o jogo – 69% de posse de bola - e chegar à vitória, que finalmente conseguiu aos 53 minutos, com o golo do austríaco David Alaba.