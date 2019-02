Espanha vence tranquilamente e está na final do Europeu de Futsal feminino

A Espanha venceu, esta sexta-feira, a Rússia, e garantiu a primeira vaga na final do primeiro Europeu de Futsal feminino, disputado no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

A seleção espanhola entrou forte, sem dar espaço à Rússia e chegou ao intervalo já a vencer por 2-0, com golos de Vanessa Sotelo e um autogolo de Mariia Krupina.

A segunda parte teve a mesma toada e a Espanha confirmou a presença na final com mais três golos, apontados por Lucía Gómez González, Amelia Romero e Irene Samper.

A seleção espanhola contou com uma falange de apoio nas bancadas do Multiusos de Gondomar, com várias dezenas de espectadores presentes.

Portugal disputa a outra meia-final, às 21h45, frente à Ucrânia. A final está marcada para domingo, às 18h30.

Selecionadora espanhola “à espera de adversário da final"

Claudia Pons Xandei, selecionadora espanhola, ficará à espera de conhecer a equipa adversária na final, antes de fazer previsões para a partida decisiva:

“A final vai ser complicada, estaremos preparadas para qualquer uma das seleções. São duas equipas fortes e vamos ficar à espera para saber quem é. A partir daí vamos preparar o jogo o melhor possível”.

A goleada por 5-0 “deu muita confiança à equipa”, e Claudia revelou o segredo para o sucesso: “Fizemos uma grande preparação para este jogo e claro, estamos muito felizes com o resultado”.