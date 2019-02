Wolverhampton renova com Doherty e Coady

O Wolverhampton anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contratação dos defesas Conor Coady e Matt Doherty até 2023.

Coady, defesa central e capitão de equipa, está na sua quarta temporada nos "Wolves", enquanto que o irlandês Doherty, lateral, é um dos produtos da formação do clube e está no clube desde 2010, com 236 jogos realizados.

O "Wolves", liderado pelo português Nuno Espírito Santo e com sete portugueses no plantel, ocupa o sétimo lugar da Premier League, com 39 pontos em 26 jogos disputados, na época de regresso ao principal escalão do futebol inglês.