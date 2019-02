Telemóveis e drogas nas cadeias? ”Não faltam guardas, falta é organização”

“É um problema de funcionamento do sistema, e nós atiramos as causas sempre para o número de pessoas, para as más condições, mesmo que elas existam em alguns caos”, explica o ex-governante, enquadrando a opinião como a de alguém que vê hoje o sistema à distância. E reitera: “Não faltam guardas, falta organização.”

“Não, até porque as pessoas são revistadas à entrada. Não vou cometer a calúnia de dizer que a guarda prisional é corrupta, mas haverá, certamente, alguns problemas com guardas que permitem essas práticas”, diz à Renascença Vera Jardim, ministro da Justiça no primeiro governo de António Guterres.

Paula Teixeira da Cruz, ministra da Justiça do governo de Passos Coelho, alinha pela mesma linha de raciocínio. “Não é uma questão de recursos humanos. Na nossa altura, tínhamos menos e isto não acontecia”, defende, em declarações à Renascença.

Teixeira da Cruz dá exemplos de factos que parecem agora acontecer e que há quatro anos não se passavam. “Vi bolos nas imagens que nos chegaram a todos. Na minha altura, não entravam pães nem bolos que não fossem fatiados”, diz.

A ex-ministra garante que, na altura em que tutelou a pasta da Justiça, uma situação destas não aconteceria porque “havia um conjunto de regras que eram aplicadas”. “Nunca tivemos uma festa, uma rave, e isso não é por haver menos guardas”, salienta.

Para Paula Teixeira da Cruz, os acontecimentos de Paços de Ferreira são sinónimo de um Governo que “fragiliza e menoriza as funções do estado”. “Falta autoridade do Estado, falta acompanhamento, falta condução”, acrescenta.

Já o líder do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP), Jorge Alves, defende a necessidade de “controlar de forma rigorosa todas as pessoas que entram no estabelecimento prisional e não permitir que nada circule por onde não deve”.