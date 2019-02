FC Porto termina preparação para V. Setúbal com quatro baixas

O FC Porto terminou, esta sexta-feira, a preparação para a receção ao Vitória de Setúbal, a contar para a 22ª jornada da I Liga, com quatro baixas.

No boletim clínico continuam a constar os nomes de Marega (tratamento), Brahimi (tratamento e ginásio), Aboubakar (treino condicionado e ginásio) e Marius (treino integrado condicionado), baixas confirmadas por Sérgio Conceição para a partida.



O FC Porto recebe o Vitória de Setúbal, no Estádio do Dragão, às 20h30, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.