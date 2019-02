"Sporting fica mais fraco com saídas de Nani e Montero"

O antigo adjunto de Paulo Bento no Sporting considera que as duas saídas podem criar dúvidas nos adeptos quanto ao futuro próximo da equipa leonina, e que os protestos podem aumentar de tom, se os resultados positivos não aparecerem.

Leonel Pontes, antigo treinador adjunto do Sporting, acredita que a equipa leonina ficará "mais fraca" com as saídas de Montero e Nani. Em entrevista a Bola Branca, o treinador português analisa a qualidade do plantel leonino com as duas saídas: "É normal que a equipa fique mais fraca, em função dos últimos resultados e da importância dos dois jogadores. O Montero deu amostras de qualidade ao longo dos anos e o Nani já leva oito golos esta época, apesar de alguma irreuglaridade por lesões, mas é um jogador de qualidade e estatuto".

Montero já oficializou a rescisão de contrato e deve regressar ao Vancouver Whitecaps, enquanto que o internacional português vestirá a camisola do Orlando City, com a saída ainda por oficializar. Leonel Pontes questiona o motivo das saídas dos jogadores e relaciona com a contestação vinda das bancadas: "Não sei até que ponto serão decisões a pensar num projeto desportivo a longo prazo, em função de necessidades financeiras, ou vontade dos jogadores. Mas a verdade é que cria instabilidade e dúvida num futuro próximo. O Sporting só venceu um jogo dos últimos cinco, e há um conjunto de resultados que não abonam a favor. Perdendo estes dois jogadores, o grau de frustração e contestação pode ser ainda maior".