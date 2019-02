Guardas prisionais. "Houve dignidade" na demissão da diretora da cadeia de Paços de Ferreira.

O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP) is diz que "houve dignidade" no pedido de demissão da diretora do estabelecimento prisional de Paços de Ferreira.

“Depois do que aconteceu e da forma como a diretora lidou com a situação e da sua prestação medíocre na Assembleia da República, na primeira Comissão, teve, ao menos, alguma dignidade nesta fase final”, disse à Renascença o presidente do SNCGP, Jorge Alves

O dirigente considera que a diretora “não soube lidar” com a situação, que teve origem, numa festa de aniversário de um preso, realizada na prisão e longamente partilhada na rede nacional Facebook.

Para Jorge Alves, torna-se, agora, possível "quer à direção-geral quer ao Ministério da Justiça virar a página e limpar a casa, para começar de novo”.

Sobre os acontecimentos em concreto, o presidente do SNCGP defende a necessidade de “controlar de forma rigorosa todas as pessoas que entram no estabelecimento prisional e não permitir que nada circule por onde não deve”.

Quanto às características do próximo diretor da cadeia de Paços de Ferreira, Jorge Alves afirma que é necessário que este “mostre claramente que é ele que manda e que não tem problemas em tomar as posições que tiver de tomar para manter a ordem e segurança do estabelecimento prisional”.

A diretora, Maria Fernanda Barbosa, sai então na sequência de uma festa de aniversário na cadeia, no último sábado, que foi transmitida em direto nas redes sociais, em que era nítida a presença de aparelhos eletrónicos e de bebidas alcoólicas naquele estabelecimento prisional.