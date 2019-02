Montero despede-se do Sporting: "O mundo sabe que serei sempre leão"

O avançado colombiano Fredy Montero publicou uma emocionante mensagem de despedida aos adeptos do Sporting, no dia em que assinou a rescisão de contrato com o clube leonino.

"Obrigado Sporting. Só com um agradecimento faz sentido começar esta mensagem. Voltar a Alvalade foi um regresso muito desejado e foi um período de muita intensidade e emoção. Quero agradecer todo o carinho que me fizeram sentir", começa por dizer Montero num vídeo que também compila os melhores momentos com a camisola do Sporting.

Montero, que deverá regressar ao Vancouver Whitecaps, diz que o Sporting e Lisboa serão sempre a "sua casa": "O mundo sabe que serei sempre leão. Vou levar-vos sempre no meu coração. Aqui será sempre a minha casa, estou orgulhoso do que fiz aqui, e agora começou a hora de recomeçar".

Montero teve duas passagens pelo Sporting. Na primeira, de dois anos e meio - o primeiro por empréstimo do Seattle Sounders -, marcou 37 golos em 94 jogos. Na segunda, esta última época e meia, apontou nove golos em 37 jogos. O internacional colombiano não joga desde 7 de janeiro.