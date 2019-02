"As mulheres portuguesas não podem esperar cinco gerações pela igualdade"

O estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre “As Mulheres em Portugal: Hoje” é um dos temas do “Visto de Fora” desta semana.

Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez confessam choque com algumas das conclusões, incluindo a percentagem de casos de violência e assédio ou o desequilíbrio na partilha das tarefas familiares.

Os dois correspondentes em Portugal analisam também a contestação ao Governo, em dia de greve nacional da função pública.

No plano europeu, as atenções estão centradas em Espanha, a braços com uma crise política e numa altura em que decorre o julgamento dos ex-dirigentes independentistas catalães.