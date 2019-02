Diretora da prisão de Paços de Ferreira demite-se

A diretora da prisão de Paços de Ferreira apresentou a sua demissão do cargo.

A informação foi confirmada à Renascença num comunicado enviado pelo gabinete da ministra da Justiça. A saída de Maria Fernanda Barbosa está relacionada com a recente polémica em torno de uma festa de aniversário de um recluso daquele estabelecimento prisional que foi transmitida em direto através da rede social Facebook.

"Informa-se que a Dr.ª Maria Fernanda Monteiro Barbosa, na sequência dos acontecimentos dos últimos dias, verificados no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira e numa manifestação de dignidade, de respeito pelos Serviços e de defesa do interesse público, apresentou ao Senhor Diretor Geral de Reinserção e Serviços Prisionais o pedido de demissão do lugar de Diretora daquele equipamento prisional", lê-se no comunicado.

Na mesma nota, a ministra revela que o pedido de demissão foi aceite e agradece "o profissionalismo e dedicação com que sempre exerceu as suas funções".

O comunicado revela ainda que já foi "formulada uma proposta para a sua substituição".

A Direção-Geral dos Serviços Prisionais abriu um inquérito para apurar as circunstâncias em que se deu a festa na cadeia de Paços de Ferreira. A investigação está a cargo do serviço de auditoria e inspeção do Norte.