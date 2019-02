Se repetir exibição de Tondela, Vitória não será feliz com o Portimonense

Luís Castro reconhece que o Vitória de Guimarães precisa de "mudar muito", este sábado, no jogo com o Portimonense, em relação à derrota com o Tondela, por 1-0, para vencer os algarvios.

“[O Vitória] tem de mudar muito em relação ao que não fez em Tondela. Fizemos um jogo mau e olhamos para o próximo jogo como uma hipótese de retificar tudo o que não fizemos no último jogo, para voltarmos a um resultado positivo que nos continue a alimentar o nosso objetivo”, disse, em conferência de imprensa, na academia do clube vimaranense.



Para Luís Castro, os minhotos vão ter de ser “muito mais fiéis” à forma de jogar apresentada ao longo da competição, quer na defesa, quer no ataque, mesmo sabendo que vão encontrar um adversário que, além de querer ganhar, tem “potencial” para se intrometer na luta pelo acesso à Liga Europa – ocupa o nono lugar, com 27 pontos.

O Portimonense, que atravessa um ciclo de três derrotas consecutivas – Chaves (1-0), Santa Clara (2-1) e Rio Ave (1-0) – não vai poder contar, em Guimarães, com os médios Dener, lesionado, e Paulinho, expulso frente aos vila-condenses, mas o técnico vitoriano avisou que a sua equipa deve olhar para o que o adversário “tem de bom” e não para as suas “fragilidades”.



O Vitória de Guimarães, sexto classificado, com 32 pontos, recebe o Portimonense, nono, com 27, às 18h00 de sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.