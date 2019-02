Vitória de Setúbal confirma saída de Dankler para o Japão

O Vitória de Setúbal confirmou, esta sexta-feira, a saída de Dankler para o Japão. O Vissel Kobe bateu a cláusula de rescisão do defesa-central, de 27 anos.

No site oficial, o Vitória explica que, "após ter recusado a transferência" de Dankler, "foi esta manhã confrontado com a proposta do Vissel Kobe com o valor da cláusula de rescisão prevista no contrato do atleta". O Vitória foi "obrigado" a aceitar a transferência, "uma vez que essa foi também a vontade manifestada pelo jogador".

O Vitória esclarece, também, que a cláusula de rescisão "foi uma das condições imposta pelo jogador para aceitar" assinar pelo clube sadino. "Entretanto, o atleta manifestou a vontade de já não participar no jogo do próximo sábado com o FC Porto", lê-se no comunicado, pelo que Vasco Fernandes, Artur Jorge e Baba Fernandes serão os únicos centrais disponíveis para a partida no Estádio do Dragão.

Agradecimentos de uns e de outros



Em declarações ao canal de YouTube do clube, Dankler agradeceu aos adeptos pelo apoio, que lhe permitiu "apresentar um bom trabalho".

"Agradeço por tudo, pela oportunidade dada, mas agora aparece um novo projeto na minha vida e vou seguir este novo caminho. Vou torcer de longe para que tudo dê certo para o Vitória, que ficou marcado na minha vida por tudo de positivo que aconteceu em tão pouco tempo. Tenho a certeza que o Vitória vai permanecer na primeira divisão e vai conquistar grandes coisas no futuro", afiançou o central brasileiro.



A SAD do Vitória agradece a Dankler "o empenho e profissionalismo demonstrados". Dankler deixa o clube seis meses depois da assinatura, com 23 jogos realizados.

Em conferência de imprensa de antevisão da visita ao FC Porto, também esta sexta-feira, o treinador sadino, Sandro Mendes, garantiu que os três centrais que lhe restam "dão garantias" e deixou uma mensagem a Dankler: "Agradeço tudo o que deu ao Vitória no curto espaço de tempo que cá esteve."