Vitória de Setúbal terá de ser "quase perfeito" para vencer no Dragão

Sandro Mendes acredita que o Vitória de Setúbal pode travar o FC Porto, no Dragão, na 22.ª jornada do campeonato, mas avisa que "só acreditar não chega".

"Temos de fazer um jogo muito bom, quase perfeito, e tentar que o FC Porto não esteja num bom dia. Sabemos que vai ser um jogo difícil e que temos pela frente uma equipa que está em primeiro lugar. Cabe-nos contrariar o favoritismo do FC Porto e agarrarmo-nos às hipóteses que temos", referiu o treinador dos sadinos, esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão da partida.

Confrontado com o facto de o FC Porto não ganhar há três jogos, Sandro Mendes lembrou que o Vitória não vence há dez jornadas, para o campeonato. As ausências de jogadores influentes, como Marega, Aboubakar e Brahimi, também não dão grande conforto ao técnico sadino.

"O FC Porto é sempre forte, tem várias opções e jogadores internacionais de muita qualidade. Tomara o Vitória ter um banco [de suplentes] como o do FC Porto", referiu.

A estratégia do Vitória, no Dragão, passará por retardar o golo do FC Porto ao máximo e, idealmente, "conseguir marcar um golo primeiro": "Aí, a intranquilidade seria maior. Amanhã [sábado], vamo-nos agarrar ao que temos e ver o que o jogo diz."