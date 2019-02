Montero rescinde contrato com o Sporting

O Sporting anunciou, esta sexta-feira, a rescisão de contrato de Fredy Montero.

Em comunicado publicado no site oficial, o clube de Alvalade informa que "chegou a acordo" com o avançado colombiano, de 31 anos, "para a rescisão do seu contrato de trabalho".

Montero teve duas passagens pelo Sporting. Na primeira, de dois anos e meio - o primeiro por empréstimo do Seattle Sounders -, marcou 37 golos em 94 jogos. Na segunda, esta última época e meia, apontou nove golos em 37 jogos. O internacional colombiano não joga desde 7 de janeiro.

O Sporting termina o comunicado a desejar "os maiores sucessos pessoais e profissionais" a Montero.