Com um ou sete pontos de vantagem, a pressão sobre Sérgio Conceição "é sempre a mesma"

Sérgio Conceição não sente mais ou menos pressão por ver a vantagem para o Benfica, na liderança do campeonato, reduzida para um ponto. O treinador do FC Porto garante que, mesmo quando a diferença era de sete pontos, a sua equipa nunca se deixou sentir confortável.

O FC Porto está há três jogos sem vencer, com dois deslizes no campeonato, o que levou à reaproximação de Benfica e Braga. Situação que preocupa, mas que não faz Sérgio Conceição sentir-se pressionado. O treinador portista assegura que "a pressão é sempre a mesma".

"Nós nunca jogámos sentindo que estávamos confortáveis sobre o segundo classificado. Jogámos sempre para ganhar o jogo. Estávamos a sete pontos porque os adversários perderam pontos. Agora, aconteceu connosco, mas estamos à frente e dependemos só de nós. Em maio, fazemos as contas. Vamos trabalhar para que sejam para o nosso lado", perspetivou o treinador, esta sexta-feira, em conferência de imprensa da antevisão ao Vitória de Setúbal, relativa à 22.ª jornada do campeonato.

Sérgio salientou que "há momentos em que a bola bate na trave e dá golo do adversário, outras bate na trava e dá defesa do guarda-redes, outras bate na trave e entra". "Temos de mandar três o quatro bolas na trave e à quarta, se calhar, a a bola vai entrar", salientou.

O pior já passou, garante Sérgio



Frente ao Vitória de Setúbal, o que Sérgio Conceição quer ver "é uma vitória do FC Porto". O técnico insistiu, assim, que está "plenamente convencido de que a má fase já passou" e que, frente aos sadinos, a sua equipa vai "fazer um bom jogo e ganhar".



O Vitória de Setúbal trocou de treinador, o que resultou numa "equipa que não marca muito mas também ainda só sofreu um golo", além de "poderosa em termos físicos e no jogo aéreo". De qualquer forma, o jogo ficará "mais ou menos difícil consoante aquilo que o FC Porto fizer".

O FC Porto passou a maioria do campeonato a jogar depois dos rivais, contudo, na última jornada e esta, joga primeiro. Em Moreira de Cónegos, perdeu dois pontos. Sérgio Conceição brincou com a situação, mas tirou relevância ao dado. "Nem tinha pensado nisso. Já me deram uma dor de cabeça. Temos de ganhar o nosso jogo. Não é relevante", garantiu.

O campeão nacional volta a jogar para o campeonato no sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Vitória de Setúbal tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.