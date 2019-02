Brahimi é baixa para a receção do FC Porto ao V. Setúbal

Sérgio Conceição confirmou, esta sexta-feira, que Brahimi será baixa para a receção do FC Porto ao Vitória de Setúbal, relativa à 22.ª jornada do campeonato. O argelino lesionou-se durante a visita à Roma.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida, o treinador do FC Porto admitiu que a equipa tem "sofrido um bocadinho com lesões" e deu como certa a ausência de Brahimi, que se junta a Marega e Aboubakar.

"Eu sou pago para encontrar soluções e nunca me vou desculpar com ausências. São três jogadores que estão em 60% dos golos que foram feitos no ano passado, mas temos outros e temos o bom exemplo em Roma dos três que entraram [Adrián López, André Pereira e Hernâni], que jogaram bem", exemplificou o técnico portista.

Sérgio lembrou que os suplentes utilizados costumam ter "um peso enorme no resultado final", pelo que tem "confiança no grupo":

"Gostava de ter toda a gente, mas não há que chorar por isso, há sim que encontrar soluções. Não foi por isso que não passámos aos oitavos de final da Liga dos Campeões e que não tivemos uma grande série de jogos sem perder e a ganhar sempre. Temos de ser inteligentes e criativos na forma que trabalhamos em equipa com essas ausências que têm algum peso, mas que não podem interferir na preparação e na confiança que os jogadores têm de ter para irem lá para dentro e vencerem o jogo."

O campeão nacional regressa à ação no sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão. O FC Porto-Vitória de Setúbal tem relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.