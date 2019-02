Quer combater o stress? A Lego tem uma "Forma"

A Lego já começou a distribuir a nova gama de produtos “Forma”, que são dirigidos a adultos e têm por objetivo combater o stress e contribuir para o bem-estar.

Por enquanto o único produto desta nova gama é um modelo de um peixe. O animal conjuga peças tradicionais de lego com um sistema de roldanas que permite que se mexa quando se dá a uma manivela, dando-lhe uma aparência de vida.

Segundo a Lego, este sistema foi desenvolvido “para ajudar os adultos a religar-se com o seu lado criativo e a encorajar-nos a dar prioridade à diversão”.

A ideia está assente na visão de que a combinação de formas orgânicas e o trabalho mecânico podem reduzir o stress e a ansiedade, segundo o site “Insider”.

Embora só exista ainda um modelo, o conjunto vem com uma série de peles, que se podem aplicar por cima das peças, dando ao peixe um aspeto mais real e permitindo variar a apresentação do brinquedo.

O projeto foi criado e apresentado pela Lego no ano passado mas foi sujeito a um sistema de crowdfunding, que permitiu não só averiguar a sua popularidade como financiar a produção final. Neste momento os cerca de sete mil participantes no crowdfunding – substancialmente mais que os 500 necessários para o esquema arrancar – estão a receber as suas embalagens e, segundo a ideia da Lego, a preparar-se para reduzir substancialmente o stress.