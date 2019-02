Sporting

Rui Barreiro: "Espaço de manobra de Keizer ficou reduzido"

15 fev, 2019 - 12:45 • José Barata com Redação

O antigo conselheiro leonino vê Marcel Keizer no fio da navalha, depois da derrota com o Villarreal. Rui Barreiro admite a hipótese de o holandês deixar o comando técnico do Sporting.