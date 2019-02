Núncio apostólico em França denunciado por assédio sexual

O representante do Vaticano em França, monsenhor Luigi Ventura, foi denunciado às autoridades por um caso de alegado assédio sexual.

Segundo o jornal francês “Le Monde”, o núncio terá tocado, de forma inapropriada, um jovem funcionário da Câmara Municipal de Paris, durante uma cerimónia no passado dia 23 de janeiro.

O funcionário queixou-se junto da câmara, que fez chegar a informação à procuradoria da República, que por sua vez desencadeou uma investigação. Segundo a lei francesa, qualquer funcionário público ou instituição que tome conhecimento de um crime de “agressão sexual” deve denunciá-lo às autoridades competentes.

Segundo o Le Monde, o núncio esteve presente na cerimónia de cumprimentos da Presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, às autoridades civis, diplomáticas e religiosas da cidade, que teve lugar num hotel. A Nunciatura Apostólica é a mais antiga representação diplomática em França, pelo que o núncio costuma desempenhar um papel de destaque nesta cerimónia.

Foi durante o evento que o núncio, um italiano de 74 anos, alegadamente tocou várias vezes no funcionário da Câmara municipal. Luigi Ventura foi nomeado para o cargo em 2009, por Bento XVI. Durante a sua carreira diplomática desempenhou funções em vários países, incluindo o Chile e o Canadá.

Enquanto representante da Santa Sé em França, Luigi Ventura goza de imunidade diplomática, mas não foi confirmado ainda se invocará esse estatuto.

As alegações contra o núncio surgem meros dias antes de começar, em Roma, uma cimeira com os presidentes das diferentes conferências episcopais do mundo dedicado especificamente à questão dos abusos sexuais sobre menores.