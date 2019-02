Quintero marca golo fantástico pelo River Plate

Juan Quintero continua a brilhar bem alto pelo River Plate e, na madrugada desta sexta-feira, marcou um grande golo no empate, a uma bola, frente ao Rosario Central.

Foi logo aos 17 minutos do jogo da 18.ª jornada do campeonato argentino que o internacional colombiano, ex-FC Porto, adiantou o River Plate na partida, desde a lateral direita da área. Parecia que ia dar cruzamento, mas Quintero surpreendeu com um forte remate que entrou no ângulo superior da baliza.

Cinco dias antes, Quintero tinha marcado outro golo, de livre direto, frente ao Racing Avellaneda. Pérolas do médio, de 26 anos, que o jornal espanhol "As" volta a associar, esta sexta-feira, ao interesse do Real Madrid.

Segundo aquela publicação, o River Plate pede 25 milhões de euros, valor que, aliado à idade do jogador, faz o gigante espanhol hesitar na contratação.