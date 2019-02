Mauro Goicoechea renovou contrato com o Toulouse até junho de 2021. O guarda-redes uruguaio, que se destacou em 2014/15 no Arouca, é suplente de Baptiste Reynet no clube francês.

Goicoechea, de 30 anos, cumpre a quarta temporada no Toulouse e terminava contrato no final da época.

O guarda-redes tem cinco jogos realizados, este ano. Goicoechea foi internacional pelas seleções jovens do Uruguai e entrou no futebol europeu em 2013, pela porta da Roma, onde realizou 16 jogos. Depois de uma passagem pelo Otelul, da Roménia, e pelo Arouca, rumou ao Toulouse.