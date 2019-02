Ribéry ainda não digeriu a Bola de Ouro que perdeu para Cristiano Ronaldo

Nesse ano, o Bayern Munique ganhou campeonato, Taça da Alemanha e Liga dos Campeões, com o francês como grande estrela, mas a Bola de Ouro foi para Cristiano Ronaldo, com Lionel Messi no segundo lugar. Ribéry teve de se contentar com o último lugar do pódio.

"Seigneur" Ribéry

Ribéry acredita que sairá do Bayern Munique como um herói do clube. Ainda não decidiu se o adeus será esta época ou depois, mas garante que, quando pendurar as botas, terá um cargo na estrutura do clube.

Ribéry tem 36 anos e um contrato que termina no final da presente temporada, com a equipa em que passou "mais de dois terços" da sua vida profissional. "Isso significa algo. Algo muito forte", assume o internacional francês, na mesma entrevista ao "L'Équipe".

"Nunca enganarei o Bayern. Veremos o que se vai passar nas próximas semanas. Ficarei no Bayern se ainda puder dar alguma coisa ao clube, fazer pelo menos 35 jogos. As conversas serão honestas, apesar de saber que tenho a oportunidade de ficar. A minha decisão final será totalmente de acordo com o clube. Deixarei o Bayern como um lorde", declara.

Ribéry conta como, quando chegou ao Bayern, em 2007, percebeu logo que aquele era o clube em que queria estar: "Tudo estava reunido para conquistar títulos. Quando tens tudo o que precisas num clube que é dos cinco melhores da Europa, até do mundo, porque quererias ir para outro lado? Escrevi a minha história com a força do Bayern atrás de mim. Há uma verdadeira história de amor entre nós. Bayern e Ribéry, que par."

Uma vez penduradas as botas, Ribéry já tem previsto, no contrato, um regressou em funções diferentes. O avançado revela que, provavelmente, trabalhará na formação, a ajudar a desenvolver jovens talentos.