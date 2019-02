Vítor Ferreira arbitra arranque da jornada 22

Vítor Ferreira é o árbitro nomeado para o Rio Ave-Santa Clara, jogo que abre a 22.ª jornada do campeonato, esta sexta-feira.

O juiz da Associação de Futebol de Braga, de 30 anos, terá como assistentes Luciano Maia e Pedro Fernandes, enquanto Albano Correia será o quarto árbitro. O videoárbitro estará a cargo de Cláudio Pereira, com Vítor Manuel Silva a auxiliar.

Rio Ave e Santa Clara abrem a jornada 22 esta sexta-feira, às 20h30, no Estádio dos Arcos. Os vilacondenses ocupam a oitava posição do campeonato, com 28 pontos, mais quatro que os açoreanos, que estão no 10.º lugar. a partida terá informações nas edições de Bola Branca e em rr.sapo.pt.