Portugueses desafinados no European Tour

Ricardo Gouveia e Pedro Figueiredo falharam o "cut" no World Super 6 de Perth, na Austrália. Pedro Figueiredo ainda sonhou com a possibilidade de continuar em prova, no segundo dia, quando fez um "birdie", no buraco 7, mas acabou por fechar a sua participação no torneio com um agregado de 145 pancadas (87º), uma acima do par, com o "cut" ficado em uma abaixo.

Ricardo Gouveia teve dois dias para esquecer. Terminou o torneio com +6, empatado no lugar 141.

Prevê-se um fim-de-semana animado, em Perth. Há quatro golfistas na liderança, com -8: Pittayarat, Ryan Fox, Matthew Griffin e Thomas Pieters.