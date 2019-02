Eleições legislativas em Espanha a 28 de abril

O primeiro-ministro socialista espanhol anunciou que os espanhóis vão ser chamados às urnas. “Anuncio-vos que proponho a convocação de eleições gerais para o dia 28 de abril”, revelou Pedro Sánchez.

Num discurso em que recordou os objetivos alcançados pelo Governo nos últimos nove meses, o governante explicou que se viu confrontado com a necessidade de governar com um Orçamento que não era o dele e que decidiu que a Espanha precisa de avançar. “Entre as duas opções, não fazer nada, e dar a palavra aos espanhóis, escolho a segunda”, disse após uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros do Governo minoritário do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), sublinhando que o país precisa de andar para a frente.

A convocatória surge depois de o primeiro projeto de Orçamento de Sánchez ter sido chumbado na última quarta-feira pelo parlamento.

Sánchez é chefe do Governo desde junho último, depois do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol), com apenas 84 deputados num total de 350, ter conseguido aprovar uma moção de censura ao executivo também minoritário anterior liderado por Mariano Rajoy.

Os partidos independentistas catalães, que foram decisivos há oito meses na subida ao poder do secretário-geral do PSOE, votaram na quarta-feira ao lado da oposição de direita na devolução ao executivo da totalidade das contas de Estado.