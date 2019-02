Benfica em grande, Sporting em baixo

A vitória do Benfica no terreno do Galatasaray, com seis jogadores da formação, e a derrota do Sporting na receção ao Villarreal, com uma exibição pobre, fazem as capas dos jornais desportivos desta sexta-feira.

"Plano B aprovado", anuncia o jornal "O Jogo", relativamente à vitória do Benfica. "A Bola" elogia os "miúdos de gala" e o "Record" diz que o Benfica foi levado "ao colo dos miúdos". Bruno Lage usou a equipa mais nova e com mais "prata da casa" neste século para conseguir a primeira vitória na história do Benfica na Turquia.

Quanto ao Sporting, "A Bola" diz que "a crise chegou à Europa". "De cabeça perdida", classifica o "Record". Acuña deixou leão com 10 e tudo ficou mais difícil. Assobios e lenços brancos para Keizer. O jornal "O Jogo" lança "alerta amarelo".

"O Jogo" revela que o FC Porto remata menos e com pior pontaria em 2019. Felipe agradece a Sérgio Conceição por tê-lo acalmado após o jogo com a Roma. Corona regressa à titularidade na receção ao Vitória de Setúbal, para a 22.ª jornada do campeonato.