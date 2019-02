China fecha campo base do Everest

A China fechou o campo base do lado sul do Monte Everest a turistas que não tenham licença para escalada. O encerramento, por tempo indeterminado, visa dar tempo às autoridades chinesas para lidar com a crescente acumulação de lixo no local.

A proibição significa que os turistas têm de ficar pelo mosteiro, situado a cinco mil metros de altitude, um pouco abaixo do campo base (a 5.200 metros). Apenas os montanhistas que tenham permissão para escalar o monte de 8.848 metros poderão aceder ao campo.

Mas também aí há limites. Em janeiro, a China restringiu a menos de 300 o número de alpinistas autorizados - por ano - a escalar o Everest, a partir do Norte. E a temporada de escalada está limitada à primavera.

A maioria das pessoas visita a montanha pelo lado sul, no Nepal, mas nos últimos anos tem aumentado o número de turistas a aceder ao monte pelo lado chinês, uma vez que, deste lado, o campo base - localizado no Tibete - é acessível de carro. Se for pelo lado do Nepal, precisa de cerca de duas semanas a caminhar para alcançar o campo.

Segundo as autoridades chinesas, só na primavera do ano passado foram recolhidas oito toneladas de resíduos.

Este ano, os esforços de limpeza vão concentrar-se em remover corpos de alpinistas que morreram na chamada zona de morte, acima dos oito mil metros, onde o ar é muito rarefeito. Devido ao frio e à altitude, muitas vezes esses corpos permanecem na montanha durante anos ou mesmo décadas.