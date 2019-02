Movimento sindical deve defender “todos os trabalhadores”, não só a função pública

Sacerdote e teólogo, especialista em Teologia Moral e Doutrina Social da Igreja, Jorge Teixeira da Cunha acompanha a contestação e as greves que se sucedem em muitos setores da função pública.

Em entrevista à Renascença e à agência Ecclesia, diz que se há protestos é porque “há razões para tal”, mas que o movimento sindical não pode ser apenas “um grupo de pressão dentro da Função Pública”. Também critica o centralismo do Estado em setores chave como a educação e a saúde. E lamenta que a Igreja em Portugal dê “pouca importância” à Doutrina Social da Igreja, que podia mobilizar mais os cristãos dentro da sociedade.

A função pública está em greve, os professores já ameaçam com novas paralisações e os enfermeiros prosseguem com a greve cirúrgica, que já levou o governo a recorrer à requisição civil, que os sindicatos contestaram. Como é que tem acompanhado este protesto?

Pessoalmente, tenho acompanhado com a maior atenção, uma vez que se trata de trabalhadores que têm as suas razões para fazerem o que fazem. Do meu ponto de vista, tenho sempre tendência para me colocar do lado dos trabalhadores, porque se se metem nisso, pacificamente, ordenadamente, é porque têm razões para tal.

Sendo a saúde uma área muito sensível, há quem se interrogue sobre a ética desta greve. Pode haver aqui um conflito entre o direito à greve de uns e o direito aos cuidados de saúde de outros?

De acordo, isso é outro nível de leitura. Aí, realmente, a Doutrina Social da Igreja não subscreve muito o que chama “direito à greve”. A greve é uma prerrogativa que os trabalhadores têm, que é irreprimível, mas a greve é sempre uma subversão do Direito, porque é deixar de cumprir aquilo que são as obrigações dos trabalhadores. Portanto, é um direito na medida em que tem um regulamento e não pode ser reprimida para lá de certos pontos, mas uma greve é sempre uma greve, causa incómodos, de toda a maneira.

Do ponto de vista ético, teremos de nos situar no âmbito do funcionamento normal das instituições e creio que aí, o que a Doutrina Social da Igreja tem a dizer, mais imediatamente, é que um Estado Social tem imensas dificuldades em funcionar. Porque num regime democrático, temos dificuldades em nos entendermos sobre as necessidades, sobre os quereres das pessoas.

O que está mal, no fundo, é nós colocarmos o direito à saúde dentro de um universo estatal. Ao Estado compete-lhe prover à saúde de todos os cidadãos, mas o exercício normal do direito à saúde e do tratamento da saúde deveria ser, preferencialmente, do âmbito cooperativo. Portanto, a sociedade civil é que é o sujeito do tratamento da saúde das pessoas. Seria no âmbito social e civil que se devia situar isso.

O Estado, que funciona como último garante de que todas as pessoas tenham saúde, não deveria ser também, primariamente, o principal prestador de cuidados de saúde. É disso que vêm estes conflitos insanáveis: o Estado tem de ser para todos os cidadãos, tem de prover para todos. Se se coloca no lugar do empresário, vai encontrar os trabalhadores a funcionarem como tal e a fazer greve contra o Estado, que é o seu empresário. Aí é que está o problema ético, digamos, mais profundo do assunto. Do ponto de vista do universo humanista da Doutrina Social da Igreja.

Aí há um princípio que é o da subsidiariedade, recordado muitas vezes pela Igreja Católica na sua relação com os vários governos: não sobrepor a iniciativa estatal ao que já é da iniciativa da sociedade civil.

Sim, compete à sociedade com as suas organizações, com os corpos intermédios, prover à saúde. Nós, hoje, na forma de organização do Estado, não temos maneira de nos pormos de acordo sobre as prestações, os direitos, os desejos das pessoas. É impossível. Por isso, temos de deixar isso a um âmbito intermédio.

As pessoas que querem um certo tipo de prestações… Por exemplo: uns querem aborto, outros não; uns querem anticoncetivos, outros não querem; ou ajuda médica à conceção em certas condições. É impossível estarmos todos de acordo nessa matéria. Nesse sentido, dizemos: vamos ter de arranjar uma arbitragem para todas essas necessidades ou quereres, que são contraditórios.

O Estado tem de arbitrar todos esses interesses, fazer justiça a todos os grupos, não pode deixar nenhum grupo para trás, nem pode optar por nenhum dos grupos que estão a exprimir a sua legítima forma de funcionar, o seu legítimo querer e o seu legítimo direito, até, de querer de uma certa maneira.