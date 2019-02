Chile também quer organizar o Mundial de 2030

O Presidente Sebastián Piñera confirma que o Chile vai juntar-se a Argentina, Paraguai e Uruguai na candidatura à organização do Mundial 2030.

Os quatro países chegaram esta quinta-feira a acordo para uma candidatura conjunta.

“Os Presidentes da Argentina, Mauricio Macri, do Chile, Sebastián Piñera, do Paraguai, Mario Abdo, e do Uruguai, Tabaré Vázquez, acordaram submeter uma candidatura conjunta para o campeonato do mundo em 2030”, escreveu Piñera na rede social Twitter.