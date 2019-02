Chave para vencer o Europeu de futsal feminino está no erro

O selecionador nacional de futsal feminino, Luís Conceição, acredita que a equipa que errar menos e reagir melhor à pressão do evento vencerá o Europeu, que arranca, na sexta-feira, no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

Em conferência de imprensa de antevisão da meia-final frente à Ucrânia, Luís Conceição salientou que os quatro jogos - meias-finais, decisão do terceiro lugar e final - serão "bastante equilibrados e irão decidir-se por poucos golos".

"Um detalhe, um pormenor, um momento de inspiração pode fazer a diferença. Quem errar menos, neste tipo de competições, vai acabar por vencer. A atitude competitiva vai ser determinante. Quem souber competir melhor a este nível vai vencer", sustentou o selecionador.

Luís Conceição elogiou o "misto de juventude e experiência" da seleção portuguesa. "Mesmo as mais novas têm muitos anos de futsal, mesmo as mais novas, e isso tem feito a diferença. Temos construído uma estrutura que nos permite ombrear com as melhores seleções e disputar os jogos com o objetivo de vencer a competição", assinalou.

Jogar bonito, mas acima de tudo vencer



Neste primeiro Europeu feminino de futsal da história, o selecionador quer jogar "bem e bonito" e "proporcionar bons espetáculos", porém, acima de tudo, quer conquistar a taça.

Para isso, terá de ultrapassar a Ucrânia, "uma seleção tipicamente física, que disputa os duelos individuais com muita intensidade, defendendo com linhas muito baixas".

"É provável que nos deem a iniciativa de jogo. Vamos ter de ter argumentos para superar essa organização da Ucrânia", perspetivou Luís Conceição.

Portugal defronta a Ucrânia na sexta-feira, às 21h45. A seleção nacional tenta garantir a presença na final, onde terá pela frente Rússia ou Espanha, as outras semifinalistas.