Arsenal perde na Bielorrússia, Paulo Fonseca complica em casa

A grande surpresa da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa verificou-se na Bielorrússia, onde o Arsenal caiu no terreno do BATE Borisov.

Dragun marcou, aos 45 minutos, o único golo da partida. Golo que complica a missão do Arsenal, que viu Lacazette ser expulso perto do final, e obriga a equipa de Unai Emery a virar o resultado em casa, com uma vitória por dois ou mais golos, na próxima quinta-feira.

No campo dos portugueses, o Shakhtar Donetsk, de Paulo Fonseca, empatou, por 2-2, na receção ao Eintracht Frankfurt. Hinteregger abriu o marcador aos sete minutos, Marlos empatou logo a seguir, de grande penalidade. Kostic voltou a empatar os alemães, que tiveram Gonçalo Paciência no banco, para Taison voltar a empatar.

Este resultado dá vantagem ao Eintracht, que marcou dois golos de fora e enfrenta a segunda mão, em casa, com maior tranquilidade. O Shakhtar está obrigado a vencer ou empatar por três ou mais golos, na Alemanha.

Um golo e várias titularidades portugueses



Nota para o golo de Gil Dias, que ajudou o Olympiacos a empatar, por 2-2, na receção ao Dínamo Kiev. O outro golo dos gregos foi de Hassan, avançado egípcio que está emprestado pelo Sporting de Braga. Também foram titulares, na equipa de Pedro Martins, o guarda-redes José Sá, emprestado pelo FC Porto, e Daniel Podence.

O central luso-francês Damien da Silva foi titular pelo Rennes, no empate (3-3) na receção ao Bétis. William Carvalho foi titular pelos espanhóis.

Por outro lado, André Silva foi titular na vitória do Sevilha no reduto da Lazio, por 1-0. Cédric esteve no onze inicial do Inter de Milão em Viena, frente ao Rapid, também por 1-0. Gonçalo Guedes foi suplente utilizado no triunfo do Valência no terreno do Celtic, por 2-0.

Veja todos os resultados desta quinta-feira