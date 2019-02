João Sousa eliminado do ATP 250 de Buenos Aires

João Sousa foi afastado do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina, nos oitavos-de-final. O número um do ténis português perdeu em dois "sets" para o uruguaio Pablo Cuevas.

Sousa defendia o estatuto de quinto cabeça-de-série de torneio e exibia a 41.ª posição do "ranking" ATP, mas esses dois crachás de nada valeram perante o número 78 da hierarquia mundial. Cuevas venceu por 6-4 e 7-5, em 1h39.

Termina, assim, a participação portuguesa no torneio argentino. João Sousa segue, agora, para o Brasil, onde será cabeça-de-série no ATP 500 do Rio de Janeiro, que arranca na segunda-feira.