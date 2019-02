FC Porto prepara V. Setúbal com quatro baixas

O FC Porto continuou, esta quinta-feira, a preparação para a receção ao Vitória de Setúbal, relativa à 22.ª jornada do campeonato, com quatro baixas.

Marega e Brahimi, os mais recentes lesionados, fizeram apenas tratamento. Já Aboubakar conciliou treino condicionado e ginásio e Marius realizou apenas treino integrado condicionado.

O FC Porto volta a treinar na sexta-feira, a partir das 10h30, no Olival, à porta fechada. Duas horas depois, Sérgio Conceição faz a antevisão do jogo com os sadinos, que está marcado para sábado, às 20h30, no Dragão.

