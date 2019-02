Fatih Terim ataca arbitragem: "UEFA trata Liga Europa como uma enteada"

O treinador do Galatasaray, Fatih Terim, atacou a arbitragem, após a derrota caseira diante do Benfica, por 2-1, no jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

O primeiro golo do Benfica foi marcado de grande penalidade, assinalada devido a mão de Marcão na área. Terim não concorda com a decisão do árbitro. "Não penso que fosse penálti. A UEFA trata a sua própria taça como uma enteada. Há videoárbitro no outro lado [Liga dos Campeões], aqui não. E o [antigo] nome desta prova é Taça UEFA", observou o treinador do Galatasaray, em conferência de imprensa.

Terim admitiu que o segundo golo sofrido, em que Marcão foi ingénuo na disputa de bola com Seferovic, quebrou a sua equipa: "Se sofres golos assim, a este nível, é difícil recuperar. Devíamos ter jogado melhor."

Para passar aos oitavos de final da Liga Europa, o Galatasaray terá de vencer na Luz, no jogo da segunda mão. Ainda assim, o 1-0 não basta: os turcos terão de conseguir, pelo menos, um 2-0. Fatih Terim não desiste:

"Eu nunca perco a esperança. É difícil, sim, mas isso não quer dizer que não consigamos passar. Vamos ter um Benfica forte pela frente, mas daremos o nosso melhor. Não digas que acabou antes do apito final."