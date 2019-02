Fernando admite que o Galatasaray não esperava Benfica tão jovem

Fernando admite que o Galatasaray que o Benfica se apresentasse tão irreverente, com seis jogadores da formação no onze, no terreno da equipa turca, para a primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

"Foi uma surpresa, não esperávamos que o Benfica entrasse com jogadores tão novos. Mas eles entraram, jogaram bem. Tiveram sorte na primeira parte, altura em que tivemos várias ocasiões para marcar. Não marcámos, depois sofremos", reconheceu o médio brasileiro à Sport TV.



Fernando salientou que "é difícil perder" e que o Galatasaray "tinha de obter um bom resultado" em casa para poder sonhar com os "oitavos".

"Infelizmente, não conseguimos. Vou torcer para que o Galatasaray possa fazer um bom jogo em Portugal", garantiu o ex-FC Porto, que viu um cartão amarelo e vai falhar o jogo da segunda mão, na Luz.

Sobre o dilema da equipa mais forte em Portugal, em que Fernando apostara, antes do jogo, no FC Porto, contrariando o seu treinador Fatih Terim, que escolhera o Benfica, o médio não mudou de ideias.

"O mais forte é que vai em primeiro [no campeonato], mas há o Benfica está muito forte. Mas quem vai em primeiro vai melhor", insistiu.