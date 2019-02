Seferovic atribui mérito dos golos à equipa

Haris Seferovic atribui o mérito dos seus golos à restante equipa do Benfica. Ainda assim, após a vitória (2-1) no terreno do Galatasaray, em que marcou, o suíço admitiu que está num grande momento de forma.

"Tenho uma grande equipa que me passa a bola. Estou em grande forma e espero poder continuar. Espero continuar a marcar golos. É bom jogar e marcar", admitiu o avançado, em declarações à Sport TV.

Quanto à vitória sobre o Galatasaray, Seferovic destacou o bom trabalho defensivo da equipa e o "grande passo" dado rumo aos oitavos de final da Liga Europa: "Está tudo a correr bem. Temos de continuar a trabalhar."

Corchia, que foi titular pela primeira vez com Bruno Lage, no lugar de André Almeida, destacou que esta foi "uma grande vitória", num "grande jogo" do Benfica, "num campo difícil e contra uma grande equipa".

Agora, o Benfica tem de "fazer um bom jogo na Luz", na segunda mão, e Corchia promete que a equipa dará "tudo para passar".

Em termos pessoais, Corchia assumiu que sente que "toda a gente pode ter a sua oportunidade", com Bruno Lage, pelo que há que "jogar a 200%" para justificar. "Foi o que fizemos. Estamos todos felizes", regozijou.